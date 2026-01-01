Във връзка с излъчването на мачовете на българския национален отбор по волейбол по новосъздадения телевизионен канал MAX One, Vivacom излезе с официална позиция, в която настоява срещите да бъдат максимално достъпни за спортните фенове и широката българска аудитория.

„За нас интересът на потребителите е водещ – Vivacom застава до своите клиенти и до българските спортни фенове в желанието им да следят и подкрепят националните ни отбори“ – се посочва в позицията. От телекома припомнят, че съгласно Закона за радиото и телевизията и решение на Съвета за електронни медии (СЕМ) международните срещи на националните отбори са определени като събития с важно обществено значение и излъчването следва да достига до поне 85% от аудиторията чрез безплатна телевизия.

„До този момент клиентите на Vivacom можеха да гледат мачовете на националния отбор по волейбол чрез каналите от допълнителен пакет MAX Sport Plus. Внезапното прехвърляне на срещите към новосъздаден канал промени установения модел на достъп и на практика лиши десетки хиляди български зрители от съдържанието, което до момента са получавали чрез своя абонамент за пакет MAX Sport Plus. В същото време публично разпространените твърдения, че MAX One е бил предоставен при атрактивни условия на всички оператори, не отговарят на фактите. Каналът беше предложен за разпространение при условия, които не гарантират интересите на нашите клиенти и не могат да бъдат приети без необходимия анализ, още повече при поставяне на кратки срокове в последния момент“ – уточняват още от Vivacom.

От компанията смятат, че неочакваната промяна преди началото на волейболните срещи създава ситуация, която не е в интерес нито на зрителите, нито на телевизионния пазар и подобни действия представляват „нежелан прецедент, който не бива да се превръща в практика занапред“.

От Vivacom подчертават, че са фокусирани върху намирането на устойчиво и предвидимо решение чрез дългосрочно партньорство, а не към „временни и частични договорености, които не гарантират сигурност за потребителите и партньорите на пазара“. До намиране на решение на текущия проблем, те предлагат мачовете на националния отбор да се споделят за излъчване с телевизионен оператор с национално покритие, както се случи миналия септември, когато мъжкият ни национален отбор завоюва второто място на Световното първенство по волейбол.

„Вярваме, че когато става въпрос за подкрепата на българските национални отбори общественият интерес и правото на гражданите да следят изявите на своите представители трябва да стоят над всякакви търговски съображения. Националният спорт обединява обществото и достъпът до него следва да бъде гарантиран по начин, който поставя зрителите на първо място“ – се казва още в позицията.

Публикуваме цялата официална позиция на Vivacom без редакторска намеса:

Във връзка с излъчването на мачовете на българския национален отбор по волейбол по новосъздадения телевизионен канал MAX One, който все още има ограничено разпространение, бихме искали да заявим следното:

За нас интересът на потребителите е водещ – Vivacom застава до своите клиенти и до българските спортни фенове в желанието им да следят и подкрепят националните ни отбори. Именно поради това считаме, че срещите на националните селекции трябва да бъдат максимално достъпни за българската аудитория.

Припомняме, че съгласно Закона за радиото и телевизията и решение на Съвета за електронни медии (СЕМ) международните срещи на националните отбори са определени като събития с важно обществено значение и излъчването следва да достига до поне 85% от аудиторията чрез безплатна телевизия.

До този момент клиентите на Vivacom можеха да гледат мачовете на националния отбор по волейбол чрез каналите от допълнителен пакет MAX Sport Plus. Внезапното прехвърляне на срещите към новосъздаден канал промени установения модел на достъп и на практика лиши десетки хиляди български зрители от съдържанието, което до момента са получавали чрез своя абонамент за пакет MAX Sport Plus.

В същото време публично разпространените твърдения, че MAX One е бил предоставен при атрактивни условия на всички оператори, не отговарят на фактите. Каналът беше предложен за разпространение при условия, които не гарантират интересите на нашите клиенти и не могат да бъдат приети без необходимия анализ, още повече при поставяне на кратки срокове в последния момент.

Неочакваната промяна на правилата непосредствено преди началото на волейболните срещи създаде ситуация, която не е в интерес нито на зрителите, нито на телевизионния пазар. Считаме, че подобни действия представляват нежелан прецедент, който не бива да се превръща в практика занапред.

Поради това, нашият фокус е насочен към намирането на устойчиво и предвидимо решение чрез дългосрочно партньорство, а не към временни и частични договорености, които не гарантират сигурност за потребителите и партньорите на пазара. До намиране на решение на текущия проблем, предлагаме мачовете на националния отбор да се споделят за излъчване с телевизионен оператор с национално покритие, както се случи миналия септември, когато мъжкият ни национален отбор завоюва второто място на Световното първенство по волейбол.

Вярваме, че когато става въпрос за подкрепата на българските национални отбори общественият интерес и правото на гражданите да следят изявите на своите представители трябва да стоят над всякакви търговски съображения. Националният спорт обединява обществото и достъпът до него следва да бъде гарантиран по начин, който поставя зрителите на първо място.