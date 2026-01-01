Има места, където ароматът остава в спомените за дълго, след като си тръгнеш. Така е и в Чирпан през юни, когато безкрайните лавандулови поля се превръщат в естрада на красота, традиции, музика и вдъхновение, съобщиха от Общината..

От 19 до 21 юни градът на Яворов ще бъде домакин на петото издание на Международния фестивал на лавандулата. Още в първия ден площад „Съединение" ще се изпълни с цвят и настроение.

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Лавандуловият базар на занаятите, фермерите и изкуствата ще предложи ръчно изработени изделия, натурална козметика, местни продукти и произведения на творци от цялата страна.

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Празничното шествие ще даде началото на фестивалната магия, а официалното откриване ще събере жители и гости на Чирпан под звуците на музиката и аплодисментите на публиката. Вечерта на 19 юни ще завърши с впечатляващ концерт на Симфониета Видин със специалното участие на Орлин Горанов, Маргарита Хранова и талантливите деца на Чирпан.

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Истинската магия на фестивала обаче започва още преди изгрев слънце. В лавандуловото поле „Трендафилов" първите слънчеви лъчи ще бъдат посрещнати с паневритмия, хармоничният танц между човека и природата ще се състои на 20 и 21 юни в 6:00 часа.

В неделя, в международния ден на йогата, ще се проведе йога в лавандулата за всички от 7:00 часа. Докато утринната светлина бавно обагря лилавите редове, десетки участници ще се потопят в едно от най-вълнуващите преживявания на фестивала. Сред уханието на лавандула и тишината на пробуждащото се утро всеки ще може да усети неподправената юнска магия.

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След това ще оживее една от най-красивите традиции на българското село - ритуалното зажънване - 20 юни - в лавандуловото поле „Трендафилов", от 9:00 часачаса. Със сърпове в ръце и народни песни край лавандуловите насаждения ще бъде пресъздаден обичая по прибирането на реколтата. Това е момент, който връща посетителите към корените, към земята и към хората, които поколения наред са превръщали труда си в ароматно богатство.

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Сред най-атрактивните възможности за посетителите ще бъде създаването на 360-градусов видео спомен в лавандулата- 9:00-12:00 часа в полето. Потопени сред безкрайните лилави редове, гостите ще могат да запечатат своето лично преживяване по модерен и впечатляващ начин.

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Едно от най-вълнуващите приключения в събота безспорно ще бъде полетът с мотоделтапланер над лавандуловите полета край село Рупките - 6:30-10:30 часа и 18:00-20:00 часа, но с предварително записан час.

От високо посетителите ще видят уникалната мозайка от лилави багри, простираща се до хоризонта. Снимките от въздуха разкриват красотата на Чирпанския край, която трудно може да бъде описана с думи.

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Сред природата ще бъде разположен и специалният хамак парк, който обещава спокойствие и релакс за цяло семейство - 11:00-18:00 часа. Детската зона ще предложи игри и забавления за най-малките посетители, а любителите на нестандартните вкусове ще могат да опитат прочутата лавандулова бира, поднесена в специално обособен фестивален бар.

Творческите души ще намерят вдъхновение в стъклописната работилница, където светлина, цветове и въображение ще се превърнат в истински произведения на изкуството. Заедно с арт инициативите и демонстрациите на занаяти, тя ще превърне фестивала в място за среща между традицията и съвременното творчество.

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Особен интерес предизвикват и винените дегустации и посещенията в дестилерията на „Градище Агро", където гостите ще могат да се запознаят отблизо с процеса на производство на лавандулово масло - една от емблемите на България по света.

Посетителите ще имат възможност да усетят аромата на прясно дестилирана лавандула и да научат повече за историята и традициите на този поминък в региона. Атракционно влакче ще показва забележителностите от сърцето на града до виолетовите поля, което ще се движи от 9:00 часа на 19 юни - до 14:00 часа на 21 юни.

През трите фестивални дни Чирпан ще бъде изпълнен с музика и култура. Международни танци и български фолклор ще съберат на една сцена изпълнители от различни държави, а представянето на отличените участници в Националния панаир на занаятите ще покаже богатството на българските традиции.

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На площад „Съединение" ще се състои Лавандулов базар на занаятите, фермерите и изкуствата, детски арт игри, атрактивни фото зони и разнообразни културни прояви. В програмата са включени още боливудски танци, изложби, творчески демонстрации и концерт от 13:00 часа в неделя с филмови класики на Лилит Даниелян (Армения).

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Фестивалните вечери също обещават незабравими емоции. След концерта на Симфониета Видин на 19 юни, сцената ще посрещне международни формации, вокална група „Петолиние", школа по барабани, както и специалните музикални участия на Пламен Бонев (De La Bona), Deep Zone Project и DJ Dian Solo от 19:00 часа до 23:00 часа на 20 юни.

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Международният фестивал на лавандулата отново посреща новото лято, като празник на българската природа, на традициите, на творчеството и на човешката способност да превръща красотата в преживяване.

Това са три дни, в които ароматът на лавандула се носи във въздуха, изгревите се превръщат в спектакъл, а цветните спомени остават завинаги. Три дни, в които Чирпан посрещайки своите гости, ги кани да станат част от една лилава приказка.