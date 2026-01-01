Актрисата от популярния и у нас турски сериал "Шербет от боровинки" Едже Иртем може да е починала в резултат на ухапване от маймуна по време на почивка в Тайланд, смятат нейни близки. По тази причина семейството ѝ се е обърнало към прокуратурата с искане това да бъде установено при аутопсия, съобщи техният адвокат, цитиран от сайта "Хаберлер".

Първоначално се смяташе, че внезапната смърт преди няколко дни на 35-годишната актриса може да е настъпила вследствие на инфаркт. Близките ѝ подозират обаче, че тя може да е станала жертва на сепсис.

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Седмица преди да почине Иртем е била на екскурзия до Тайланд, където била ухапана от маймуна, а по лявата ѝ ръка са констатирани белези от това. По тази причина семейството е решило да поиска експертиза, която да установи при аутопсия дали смъртта ѝ не е възникнала в резултат на ухапването.

Адвокатът Угур Гьокоюн вече е подал искане до Главната прокуратура на Истанбул за експертно становище по въпроса, посочва "Хаберлер".