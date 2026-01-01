Прокуратурата в Благоевград за шест месеца приключи действия по разследване по досъдебно производство за блудство с дете.

С обвинителен акт на съд е предаден 73-годишен мъж, съобщиха от обвинението. Установено е, че есента 2025 г., той е работел като преподавател по музика в читалище, където му бил предоставен кабинет.

За учебната 2025/2026 г. в клас по цигулка е било записано 10-годишно момиче, за което обвиняемият е определил график за индивидуални занятия - два пъти седмично.

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В периода октомври-декември 2025 г. той многократно извършил блудствени действия по възбуждане на полово желание без съвкупление спрямо момичето.

Детето е споделило за случилото се на майка си. След подаден сигнал до органите на МВР било образувано досъдебно производство, а мъжът е задържан и привлечен към наказателна отговорност.

Обвиняемият е с мярка „домашен арест“. Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.