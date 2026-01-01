Полският президент Карол Навроцки заяви, че е решил да лиши украинския си колега Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша – „Ордена на Белия орел“, след като лидерът на Украйна предизвика възмущение в страната му, като преименува армейско подразделение на името на бунтовници националисти, избили множество поляци през Втората световна война, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Зеленски беше награден с ордена през 2023 г. от тогавашния президент на Полша Анджей Дуда за заслугите му в областта на сигурността, устойчивостта и защитата на човешките права. Но сега отличието ще бъде отменено, след като в края на май Зеленски издаде указ, с който военно поделение от Силите за специални операции на Украйна се нарича УПА - Украинската бунтовническа армия - която е действала през 40-те и 50-те години на миналия век и е обвинена в Полша в масови убийства през Втората световна война.

„За по-голямата част от полското общество УПА остава преди всичко формация, отговорна за жестоки престъпления срещу гражданите на Полската република по време на Втората световна война“, заяви Навроцки в социалните медии. Той допълни, че решението му да отнеме отличието не означава, че подкрепата на Полша за Украйна в защитата ѝ срещу Русия ще намалее. Следващата седмица Полша е домакин на важно събитие за следвоенното възстановяване на Украйна, на което се очаква Зеленски да присъства.

УПА е военна организация, която се е борила за украинска независимост срещу силите на Съветския съюз и на Нацистка Германия. Но в Полша е обвинена за масови убийства по време на войната на десетки хиляди поляци в днешната западна част на Украйна. През 2016 г. полският парламент призна престъпленията, извършени от УПА, за геноцид.

Либералният премиер на Полша Доналд Туск критикува украинския указ, но също така предупреди, че руският президент Владимир Путин може да се възползва от конфликта между двете страни относно миналото. Той призова двамата държавни глави към хладнокръвие.

„Конфликтът между Полша и Украйна радва Путин и шокира нашите съюзници. Задачата на президентите Зеленски и Навроцки е да успокоят емоциите, а не да разпалват напрежение. Фронтовата линия е другаде“, написа той в съциалната мрежа "Екс".

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че Полша е допуснала „стратегическа грешка“ с решението на президента.

„Решението да се отнеме на президента на Украйна „Ордена на Белия орел“ е стратегическа грешка на президента на Полша, която служи единствено в полза на Москва“, написа украинският първи дипломат във „Фейсбук“

Полша и Украйна наскоро постигнаха напредък по въпроса за ексхумацията на полските жертви. Среща между двамата президенти през декември във Варшава сигнализира за напредък по отношение на историческото помирение.