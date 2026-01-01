Протест и напрежение в бургаско училище, след като директорката Зорница Колева прекрати предсрочно неплатения си отпуск и се върна на работа.

Родители и учители са против връщането й на работа.

Протест на родители в бургаско училище заради агресивен второкласник (СНИМКИ)

По собствено желание през януари тази година директорката на НБУ „Михаил Лъкатник“ в Бургас излезе в едногодишен неплатен отпуск. До решението й се стигна след протест от страна на родители, заради напрежение в учебния процес, свързан с прояви на физическа и вербална агресия от страна на ученик от втори клас.

„Съвсем законно мисля, че се връщам на работното си място. Една от причините е, че през лятото има много работа по организацията на документацията“, заяви директорката пред БНТ.

След протест на родители: Директорът на училище в Бургас излиза в едногодишен отпуск

Не съм по никакъв начин искала да ограничавам нейните права да работи и щом тя заявява това обстоятелство, аз съм се съгласила. Г-жа Колева е в дисциплинарно производство, чиито срокове започват да текат от нейното завръщане.“, заяви пред националната телевизия Валентина Камалиева, началник на РУО – Бургас.