Родители на ученици от Начално базово училище "Михаил Лъкатник" в Бургас се събраха в преди започването на учебния процес на мълчалив протест пред вратите му в ж.к. "Славейков".

Причината е проблемно дете във втори клас, което тормози съучениците си. От миналата година родители многократно подават жалби до различни институции в града и твърдят, че проблемът остава нерешен.

Булфото



Родителите посочват, че агресивното поведение е било насочено както към съученици, така и към преподаватели, като са подавани множество сигнали до ръководството на училището, както и 23 жалби, 4 от които са на служители от школото. Проблемното дете е проявявало физическа агресия без видима причина, включително към учители, а родителите твърдят, че са били налице и недопустими действия с интимен характер спрямо други деца, както момчета, така и момичета.

Булфото



Ситуацията е създала сериозно напрежение в паралелката и, по думите на родителите, е довела до страх и тревожност у част от учениците. В резултат на създалото се напрежение и продължаващия страх сред учениците, от първоначалните 24 деца в паралелката към момента са останали едва 10. Останалите ученици са били преместени в други учебни заведения по решение на родителите им.