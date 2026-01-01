На 26 юни най-старият морски фар по българското Черноморско крайбрежие ще отвори врати за посетители и ще даде възможност на любопитните да разгледат отблизо едно отемблематичните морски съоръжения в страната.

През тази година са предвидени общо четири дни за посещения на Шабленския фар. Освен на 26 юни, желаещите ще могат да влязат във фара и на 31 юли, 18 август и 28 август.

Най-старият и най-висок морски фар у нас отвори врати за посетители (СНИМКИ)

Достъпът ще бъде осигурен срещу представяне на документ за самоличност в часовете от 9:00 до 16:30 часа, съобщиха от община Шабла.

Инициативата предоставя рядката възможност посетителите да се запознаят с историята и значението на съоръжението, което повече от век служи като ориентир за корабоплаването по българското Черноморие.

Фарът се намира на шест километра от Шабла. Той е изграден в умален вариант по модел на едно от Седемте чудеса на света - Александрийският фар. Изпълнява стратегическа функция да предпазва корабите от удар и потъване.

Любопитен факт е, че в Шабленския фар се съхранява послание от служители към бъдещите поколения, което ще бъде отворено, когато се отбелязва неговата 200-годишнина.