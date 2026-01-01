Министерството на образованието и науката публикува тестовете и ключовете с верните отговори от изпитите по математика от националното външно оценяване в края 10. клас. Учениците и техните родители могат да направят справка на следните линкове:

Вижте теста и ключа с верните отговори за 10. клас:

Изпитът от националното външно оценяване по математика за десети клас се състоя в 1030 училища.

Учениците от 7-и и 10-и клас се явяват на НВО по математика, изтеглиха вариант 1

Изпитът по математика в десети клас започна в 8:00 часа и продължи 120 минути (с 30 минути повече от миналата) и съдържа общо 18 задачи. От тях 12 бяха по математика, а останалите - свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката.

Резултатите от националните външни оценявания в седми и в десети клас ще бъдат обявени до 1 юли, включително.