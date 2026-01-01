Учениците от VII и X клас се явяват на национално външно оценяване по математика. В 7:30 часа в Министерството на образованието и науката беше изтеглен вариант 1 за седмокласниците.

Изпитът по математика за VII клас започва в 9 часа. Той е с продължителност 180 минути (с 15 минути повече от миналата година), разпределени в две части по 90 минути. Тестът съдържа общо 24 задачи - 14 с избираем отговор, 7 с кратък свободен отговор без да се привежда решение и 3 задачи със свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението.

Някои от задачите могат да съдържат подусловия, което дава възможност да бъдат присъдени точки на учениците и при частично постигнат резултат. Голяма част от тях са с приложен характер и изискват работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика - подход, който е познат от изпитните модели през последните години.

Изпитът по математика в X клас на 19 юни от 8 часа е с продължителност 120 минути (с 30 минути повече от миналата) и съдържа общо 18 задачи. От тях 12 са по математика, а останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката.

Очаква се на националните външни оценявания по български език и литература и по математика да се явят общо над 110 000 седмокласници и десетокласници.

Учениците следва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Пишат с черен химикал.

За изпита по чужд език по желание на 22 юни са подадени заявления от 2624 седмокласници и 3704 десетокласници.

За изпита по информационни технологии на 23 юни за измерване на дигитални компетентности са заявили участие 982 десетокласници.

Резултатите от националните външни оценявания в VII и X клас ще бъдат обявени до 1 юли включително.