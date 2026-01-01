Израел и ливанското шиитско движение "Хизбула" се споразумяха за прекратяване на огъня, което влиза в сила сега, в 16:00 ч. (и българско) време, обяви пред Ройтерс високопоставен американски представител.

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"Хизбула" и Израел сключиха примирие", каза той, отбелязвайки, че преговарящи от САЩ и Катар са съдействали за сделката с помощ от Иран.

"По наша информация след размяната на огън по-рано днес Израел и "Хизбула" вече са в примирие", заяви представителят.