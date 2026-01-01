Британската транспортна полиция съобщи тази вечер, че се е отзовала на сигнали за сблъсък между два влака северно от Лондон, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

Службите за спешна помощ заявиха, че техни екипи са на мястото на инцидента, за който е съобщено в 18:45 ч. местно време (20:45 ч. българско), при който според медиите има ранени.

Спешните служби не са оповестили още информация дали има жертви.

"Реагираме на сигнали за сблъсък, в който са участвали два влака в района на Бедфорд", заяви транспортната полиция в Екс. Бедфорд е търговски град на около 90 километра северно от британската столица.

На видеокадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда повреден влак, който се е преобърнал на релсите, както и пътници в полето край него, заедно с друг повреден влак.

Железопътната компания "Ийст мидландс" съобщи, че "службите за спешна помощ са се отзовали на инцидент между Сейнт Панкрас и Лестър", в Централна Англия.

„Чувствах се сякаш е станала бомбена експлозия“, каза пред Би Би Си Питър Нап, който е бил в предния вагон на един от влаковете при сблъсъка. Той разказа, че е видял „окървавени лица“, хора с изглежда счупени крака и „дим навсякъде“. Нап също така заяви, че е имало линейки, пожарни коли и полиция на мястото на инцидента.

Онлайн изданието на в. „Таймс ъф Лондон“ съобщи, че персоналът на болницата в Бедфорд е бил предупреден, че е възможно да се очакват до 50 ранени.