С началото на астрономическото лято, което настъпва на 21 юни в 11:24 часа, започват юнски горещини, които ще очертаят времето до края на месеца. С жегите ще се увеличи и опасността от възникване на пожари, съобщава NOVA.

От петък до неделя дневните температури ще се повишават. Ако в петък те са в интервала 26-31 градуса, то на 21 юни – в първия ден на лятото, термометрите следобед ще отчетат 34-35 градуса.

И двата почивни дни ще са преобладаващо слънчеви с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Изгледи за кратки гръмотевични бури има в неделния ден над планините и в отделни райони на Източна България.

Първата лятна седмица ще бъде гореща. Дневните температури ще продължат да се повишават и най-често ще са между 30 и 35 градуса, а в хода на периода локално ще достигнат и до 38 градуса.

В първите дни на новата седмица ще има условия за опасни гръмотевични процеси с висок риск от градушки. С голяма вероятност в понеделник летни бури ще има в Западна България, а във вторник и сряда – на повече места в страната.

Ранните прогнози сочат, че от четвъртък атмосферните смущения ще намалеят значително, като времето ще остане преобладаващо слънчево и горещо поне до края на календарния месец.