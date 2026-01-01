По молба на близките ОДМВР-Стара Загора издирва Мария Иванова Дилева, на 84 години с настоящ адрес в гр. Гълъбово.

Жената е в неизвестност от 16 юни 2026 г., а сигнал в полицията е постъпил вчера.

Откриха издирвания мъж от Казанлък

Тя е на видима възраст 80-85 години, слабо телосложение, бяла коса, ръст около 164 см. Облечена е със зелена жилетка, червена рокля на точки, обута е с тъмни гумени чехли и чорапи.

Носи в себе си лични документи, мобилен телефон и черна найлонова торбичка.

Умоляват се гражданите ако имат информация за жената незабавно да се обадят в полицията.