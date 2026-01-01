Археолози смятат, че 5000-годишна структура, открита в югозападна Англия, може да е послужила като ранен модел за създаването на Стоунхендж.

Според специалистите съоръжението е било изградено от два масивни дървени стълба, разположени на около 120 метра един от друг. Те са били подравнени с изгрева на слънцето при лятното слънцестоене и със залеза при зимното слънцестоене – същият астрономически принцип, който по-късно е използван при изграждането на Стоунхендж.

Откритието е направено край селището Булфорд в графство Уилтшир, само на пет километра от прочутия праисторически монумент.

Екипът на археолога Фил Хардинг от Wessex Archaeology е използвал радиовъглеродно датиране, за да установи, че дървените стълбове са били поставени преди около 5000 години. Това съвпада с периода на изграждане на първите земни съоръжения в Стоунхендж, докато известните каменни блокове са издигнати приблизително 500 години по-късно.

„Слънцето е било изключително важно за тези праисторически общности и те са можели да проследяват и отбелязват неговото движение с впечатляваща точност“, казва Хардинг.

По думите му това е едно от най-значимите открития в неговата кариера, тъй като предоставя доказателства за подобни астрономически наблюдения векове преди издигането на камъните в Стоунхендж.

За да потвърди теорията, археологът Фабио Силва използва реконструкции на древния пейзаж и небето над района. Анализите показват, че разположението на стълбовете действително съответства на слънцестоенията.

„Това откритие ни помага да разглеждаме Стоунхендж не като изолирано творение, а като част от много по-дълга традиция на взаимодействие между хората, земята и небето“, обяснява Силва.

По време на разкопките археолозите са открили още керамика, животински кости, въглени и обработени кремъчни инструменти. Според тях находките подсказват, че мястото е било използвано за събирания и ритуали, свързани със слънцестоенията.

Сред най-интересните артефакти е изключително рядък нож с дисковидна форма, който вероятно е бил оставен умишлено като символична препратка към слънцето.

Сюзън Грийни, преподавател по археология в Университета на Ексетър, която не е участвала в изследването, определя откритието като „изключително интригуващо“, макар че пълните научни резултати все още не са публикувани.

Според нея находката показва колко важно е било пространството източно от Стоунхендж, където хората са живели и са изграждали паметници още през средния неолит.