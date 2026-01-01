Община Търговище подготвя оптимизация на стопанисването на водните си обекти чрез отдаване под наем на язовир и прехвърляне на друг към държавата. Решенията, които ще бъдат гласувани на предстоящото заседание на Общинския съвет на 25 юни, целят по-ефективна поддръжка и устойчиво управление на ресурсите.

За язовира в землището на село Мировец се предлага откриване на процедура за отдаване под наем за срок от десет години. Предложението, обосновано от заявен инвеститорски интерес, предвижда обектът с площ от 28 256 кв. м да бъде включен в годишната програма за управление на общинските имоти след търг с тайно наддаване.

Същевременно администрацията предлага безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху язовир „Божурка“ към държавата. Според данни, предоставени от пресцентъра на общината, мярката е съобразена с измененията в Закона за водите от 2019 г., които позволяват на общините да прехвърлят водоеми на Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.

Към момента местната власт в Търговище управлява общо 14 язовира, като четири от тях вече са отдадени на концесия. Тези стъпки са насочени към гарантиране на дължимото техническо състояние на водните обекти, което често се оказва финансово и експлоатационно предизвикателство за местните бюджети. Подобни административни реформи са част от националната тенденция за прехвърляне на отговорността за критична инфраструктура към централизирани държавни органи.