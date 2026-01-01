Производител на 3D принтирани оръжия е арестуван от служители на ГДБОП при специализирана операция, проведена в Бургас на 18 юни.

ГДБОП

В хода на действията по разследването - претърсване и изземване - на частен адрес са открити различни веществени доказателства: 3D принтери, материали и консумативи за тях - ролки с полимери, сушилня за готови изделия и други, както и електронни устройства и компютърни конфигурации, съдържащи файлове с чертежи на различни модели за огнестрелни оръжия и боеприпаси, съобщиха от ГДБОП.

След акция на ГДБОП: Иззеха голямо количество незаконно оръжие в Плевен (СНИМКИ/ВИДЕО)

Събраните материали са докладвани на прокуратурата. Подобна специализирана операция е реализирана за първи път у нас. Тя е в синхрон с все по-заострената бдителност на полицейските служители в световен мащаб към алтернативните методи за нарушаване правилата за производство на опасни и неразрешени стоки каквито са „оръжията-призраци“, както и към безпрепятственото им разпространение в интернет.

ГДБОП

ГДБОП

По отношение на производството на оръжия в домашни условия на международно ниво се обмислят законодателни мерки и технически контрол, предвид възможността да бъдат използвани от недобросъвестни лица и от такива без практически умения за зловредна и незаконна дейност.

ГДБОП

ГДБОП

Ресорните отдели на ГДБОП продължават работа по разкриване на цялостната престъпна схема и по превенцията на този вид незаконна дейност на територията на страната.