Двама души пострадаха при катастрофа край Симитли, след като 19-годишен шофьор от село Сливница отне предимството на лек автомобил при включване в главен път Е-79.Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

На 18 юни около 21:15 часа е станало пътнотранспортно произшествие, при което лек автомобил „Фолксваген Пасат“, управляван от 19-годишен младеж от село Сливница, излизайки от с. Железница за включване в ПП 1 Е-79 и завивайки наляво е отнел предимството и блъснал лек автомобил „Ауди“, управляван от 55-годишен мъж от Симитли.

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С натъртвания в областта на гърдите са пострадали водачът на лекия автомобил „Фолксваген“ и 53-годишна пътничка в лекия автомобил „Ауди“.

На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.