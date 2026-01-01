В момента в района на Мальовица се извършва незаконно строителство, което продължава въпреки забраната на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, заяви регионалният министър Иван Шишков пред журналисти в кулоарите на парламента.

Премахнат е ски влек и се строи четириседалков лифт, каза министърът. Той обясни, че строежът е започнал в края на служебното правителство „Гюров“, когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, което не е отговаряло на законовите изисквания. По думите на министъра собственик е бизнесменът Христо Ковачки.

В момента, в който идва нашият редовен кабинет, органите отменят решението за строеж, започват да се правят констатации, установява се вече започнато строителство, спиране на строителство, посочи Шишков.

По повод първите издадени заповеди за разрушаване на незаконните постройки в местността Баба Алино край Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството каза, че в момента, освен известните случаи, има констатирани още 41 удостоверения за търпимост със съмнения, че са били издадени неправомерно.

Имаме съмнения и за още над 100 случая, които са липсвали при одобряване на кадастралната карта на Варна, добави Шишков. Безспорно е, че през 2019 г. част от сградите не са били построени, но въпреки това са получили удостоверения за търпимост, посочи министърът.

До момента са проверени около 300 обекта, като инспекциите продължават. Предстои да довършим целия протокол от проверката, който ще връчим на кмета на община Варна и оттам правомощията са негови, обясни той.

Министърът посочи, че незаконното строителство се разрушава за сметка на този, който го е направил, а ако не се случи, отговорният за премахването е Община Варна, която може да търси разходите от инвеститора по съдебен ред.