Сиамски близнаци, родени със съединени черепи и сраснали мозъчни тъкани и кръвоносни съдове, са били успешно разделени от британски хирурзи след мащабна серия операции с обща продължителност от над 40 часа в Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Момичетата Мърси и Гуднес, родени в югозападна Нигерия, са били подложени на животоспасяващата интервенция, когато са били едва на 19 месеца, пише Vesti.bg

В сложната медицинска операция са участвали 12 лекари и медицински специалисти от Great Ormond Street Hospital, които, по думите на екипа, са работили „за да надминат всички очаквания“. Към тях са се присъединили над 50 специалисти от различни държави в Sheikh Khalifa Medical City.

Операция с изкуствен интелект и 3D технологии

Медицинският екип е използвал изкуствен интелект и технологии за разширена реалност, за да планира изключително сложната интервенция. Операцията е била предварително моделирана чрез 3D реконструкции на черепите на децата, разработени с помощта на британски лаборатории.

В хода на подготовката са били използвани и силиконови кожни разширители, поставени в главите на момичетата, за да се стимулира растеж на кожа, достатъчна да покрие новоформираните черепни структури след разделянето.

Изключително рядък шанс за оцеляване

Лекарите подчертават, че оцеляването на децата до тази възраст само по себе си е рядкост. Около 40% от близнаците със сраснали черепи се раждат мъртви, а още една трета умират в рамките на първите 24 часа след раждането.

Само около един на десет милиона случаи достига до момент, в който хирургичното разделяне е възможно.

Близнаците са били насочени към британската благотворителна организация Gemini Untwined, която се специализира в операции за разделяне на сиамски близнаци. Интервенцията при Мърси и Гуднес е едва деветата подобна операция, извършена от организацията.

„Пробив, който променя бъдещето“

Основателят на организацията, професор Ноор ул Оуейс Джийлани, който работи и в Great Ormond Street Hospital, определи случая като „пробивен“ и „исторически“.

По думите му използването на новите технологии е направило операцията „по-безопасна“.

„Това е екип, разделен на три континента, който помага на деца от четвърти. Това е красив пример за глобално сътрудничество, при което умения, технологии и човечност се обединяват, за да се постигне невъзможното“, посочи той.

Успешно възстановяване

След операцията двете момичета са се възстановили напълно и вече са се завърнали в дома си в Нигерия.

Предишни медицински пробиви

Организацията Gemini Untwined е участвала и в други сложни операции, включително случай на близнаци, родени с гръб към гръб, които за първи път са се „видели лице в лице“ след разделяне.

Според д-р Исаак Лазар от израелския медицински екип моментът е бил изключително емоционален, децата са започнали да се гледат и да издават звуци, опитвайки се да комуникират.

Професор Джийлани е описал подобни моменти като доказателство, че въпреки огромната медицинска сложност, човешката връзка остава в центъра на всяка подобна операция.