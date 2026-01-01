Чуждестранна туристка е транспортирана с въздушна линейка след инцидент в Пирин, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст (БЧК).

Инцидентът е станал днес в района на Тевно езеро. По първоначална информацията жената се е подхлъзнала, в резултат на което е получила травма на главата.

Към инцидента се е насочил веднага екип от отряда на ПСС – Банско, който е оказал помощ на място, а пострадалата жена е транспортирана с въздушна линейка до столично лечебно заведение.

След оказване на помощ в планината, спасителите от отряда в Банско се връщат обратно към базата, посочиха от ПСС към БЧК.