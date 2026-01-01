На 20 юни Борисовата градина ще се превърне в сцена на вълнуващи демонстрации, технологии и срещи с хората, които всеки ден се грижат за сигурността на столицата. Районът около езерото „Ариана“ ще посрещне малките посетители с богата програма, организирана от Столична община в партньорство с Министерството на вътрешните работи.

Демонстрациите ще се проведат в две части – от 10:00 ч. и от 12:30 ч., като ще дадат възможност на децата и техните семейства да се докоснат до работата на специализираните служби по един достъпен и интерактивен начин.

Сред най-атрактивните акценти ще бъдат дроновете и роботите на специализираните екипи на СОБТ, които ще покажат как се обезвреждат опасни предмети и взривни устройства. Посетителите ще могат да разгледат отблизо бронирана техника, високопроходимия бус на Жандармерията, пожарен автомобил, както и спасителната техника на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община.

Програмата включва още полицейски мотори и патрулни автомобили, а специално място в нея заемат едни от най-обичаните помощници на органите на реда – полицейските кучета и коне, които също ще демонстрират своите умения пред публиката.

Събитието е част от инициативата „Месец на детето – юни 2026“, чрез която Столична община превръща градските пространства в места за игри, общуване и нови преживявания за децата през целия месец.

„Искаме децата на София да възприемат града като свой дом, а хората, които се грижат за тяхната сигурност – като приятели и партньори. Този ден е възможност да покажем човешкото лице на професиите, които стоят зад спокойствието на обществото“, заяви заместник-кметът по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева.

По думите на заместник-кмета по направление „Сигурност“ доц. д-р Лъчезар Милушев подобни инициативи изграждат доверие и създават по-близка връзка между институциите и младите хора. „Когато работим заедно и показваме отблизо работата на професионалистите, даваме на децата най-ценния урок – увереност и доверие в хората, които ги пазят“, подчерта той.

В инициативата участват служители от Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, Дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ (СОБТ), Столичната дирекция на вътрешните работи и Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

След края на демонстрациите всички участници ще останат на място за срещи, снимки и разговори с децата и техните семейства.