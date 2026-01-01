Apple възнамерява да увеличи цените на своите продукти, след като разходите за памет чиповете, които използва, са нараснали рязко, съобщи ръководителят на технологичния гигант.

Изпълнителният директор на Apple Тим Кук заяви пред Wall Street Journal, че повишението на цените е „неизбежно“, тъй като ситуацията с памет чиповете е станала „неустойчива“. Той не уточни кога ще има поскъпване и кои продукти ще бъдат засегнати. Не е ясно и дали това ще се отрази на iPhone 18, който се очаква през септември.

Памет чиповете са ключови компоненти в смартфоните и други устройства, но бумът в изкуствения интелект е довел до значително поскъпване на тези компоненти през последните месеци.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Apple е постигнала договорка с производителя на чипове Intel за производство в САЩ.

„Реших да помогна на Intel, защото трябва да проектираме и произвеждаме чиповете си тук, в Америка“, написа той в социалната си мрежа Truth Social.

По-рано Intel получи и правителствена подкрепа, като американската администрация придоби 10% дял в компанията, а акциите ѝ отбелязаха ръст.

Според Тим Кук недостигът на предлагане и високото търсене са основната причина за кризата на пазара на памет чипове.

„Правим всичко възможно да ограничим рязкото поскъпване за клиентите, но ситуацията е станала неустойчива“, каза той. Той допълни, че е необходимо цените и доставките на памет чипове да се върнат към нормални нива.

Според анализатори цената на оперативната памет се е удвоила от октомври 2025 г., а смартфоните се очаква да поскъпнат средно с около 20% през 2026 г. Повишеното търсене от изкуствения интелект, както и смущения в глобалните доставки, допълнително усложняват ситуацията.

Други технологични компании също вече са повишили цените или са намалили промоциите заради растящите разходи.