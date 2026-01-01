Отложените преговори показват, че следващата фаза на процеса по постигане на споразумение с Иран ще бъде също толкова трудна, колкото и първата, пише CNN.
Това трябваше да бъде символичен момент: американският вицепрезидент и високопоставен ирански представител да се окажат на едно и също място – нещо, което не се е случвало от 47 години – за планирано подписване на документ, който трябваше да постави основата на край на конфликта.
Вместо това в Швейцария не се състоя нито среща на делегациите, нито предварително планираната церемония. Отложен бе и първият кръг от технически преговори – ключова стъпка за изготвяне на реално мирно споразумение.
По план разговорите трябваше да започнат веднага след подписването на меморандума за разбирателство, но през последните дни процесът очевидно се е усложнил.
🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF— The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026
Напрежението се появи след изненадващото дистанционно подписване на споразумението от президента на САЩ Доналд Тръмп, докато той е бил във Франция. Малко по-късно и иранският президент Масуд Пезешкиан също подписа документа дистанционно, което постави под въпрос нуждата от физическа среща.
President Pezeshkian and his US counterpart Trump signed the MoU between Tehran and Washington digitally and remotely. pic.twitter.com/ratIJxoeLG— Iran in India (@Iran_in_India) June 18, 2026
След това говорител на Белия дом потвърди късно в четвъртък, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс няма да пътува до Швейцария, като се позова на „логистични трудности“, определени като непредвидими. Малко по-късно швейцарските власти съобщиха, че планираните преговори се отлагат.
Екипът на Белия дом е очаквал заминаването на Ванс от военновъздушната база „Андрюс“ в Мериленд, преди официалното съобщение за промяна в програмата.
Всичко това подсказва, че втората фаза на процеса ще бъде не по-малко сложна и неясна от първата. В същото време посланията от Техеран показват продължаващо недоверие към американската страна.
Въпреки предварителното съгласие на част от иранското ръководство, върховният лидер аятолах Али Хаменей изрази резерви, заявявайки, че „по принцип е на различно мнение“.
Това бе последвано от по-остри изявления от ирански представители, включително предупреждения за „решителен отговор“ при нарушение на договореностите. Висшият съвет за национална сигурност на Иран също заяви, че разполага с предварителен план за реакция при провал на процеса.
Подобен скептицизъм към САЩ не е нов. Иранските власти често подчертават, че ще съдят за резултатите по действията, а не по думите на Вашингтон. В същото време от американска страна се намеква за допълнителни неформални договорености извън официалния текст.
Основният меморандум предвижда незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан, но на практика сблъсъците между Израел и подкрепяната от Иран „Хизбула“ продължават.
Постигането на споразумение по рамковия документ вече отне месеци, а предстоящите технически преговори за ядрената програма на Иран се очаква да бъдат още по-сложни.
Все още няма яснота кога ще започне следващият кръг разговори и в какъв формат ще се проведе. Но при ограничен времеви прозорец за постигане на сделка всяко забавяне допълнително усложнява дипломатическия процес.