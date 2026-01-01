Отложените преговори показват, че следващата фаза на процеса по постигане на споразумение с Иран ще бъде също толкова трудна, колкото и първата, пише CNN.

Това трябваше да бъде символичен момент: американският вицепрезидент и високопоставен ирански представител да се окажат на едно и също място – нещо, което не се е случвало от 47 години – за планирано подписване на документ, който трябваше да постави основата на край на конфликта.

Вместо това в Швейцария не се състоя нито среща на делегациите, нито предварително планираната церемония. Отложен бе и първият кръг от технически преговори – ключова стъпка за изготвяне на реално мирно споразумение.

По план разговорите трябваше да започнат веднага след подписването на меморандума за разбирателство, но през последните дни процесът очевидно се е усложнил.

Напрежението се появи след изненадващото дистанционно подписване на споразумението от президента на САЩ Доналд Тръмп, докато той е бил във Франция. Малко по-късно и иранският президент Масуд Пезешкиан също подписа документа дистанционно, което постави под въпрос нуждата от физическа среща.

След това говорител на Белия дом потвърди късно в четвъртък, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс няма да пътува до Швейцария, като се позова на „логистични трудности“, определени като непредвидими. Малко по-късно швейцарските власти съобщиха, че планираните преговори се отлагат.

Екипът на Белия дом е очаквал заминаването на Ванс от военновъздушната база „Андрюс“ в Мериленд, преди официалното съобщение за промяна в програмата.

Всичко това подсказва, че втората фаза на процеса ще бъде не по-малко сложна и неясна от първата. В същото време посланията от Техеран показват продължаващо недоверие към американската страна.

Въпреки предварителното съгласие на част от иранското ръководство, върховният лидер аятолах Али Хаменей изрази резерви, заявявайки, че „по принцип е на различно мнение“.

Това бе последвано от по-остри изявления от ирански представители, включително предупреждения за „решителен отговор“ при нарушение на договореностите. Висшият съвет за национална сигурност на Иран също заяви, че разполага с предварителен план за реакция при провал на процеса.

Подобен скептицизъм към САЩ не е нов. Иранските власти често подчертават, че ще съдят за резултатите по действията, а не по думите на Вашингтон. В същото време от американска страна се намеква за допълнителни неформални договорености извън официалния текст.

Основният меморандум предвижда незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан, но на практика сблъсъците между Израел и подкрепяната от Иран „Хизбула“ продължават.

Постигането на споразумение по рамковия документ вече отне месеци, а предстоящите технически преговори за ядрената програма на Иран се очаква да бъдат още по-сложни.

Все още няма яснота кога ще започне следващият кръг разговори и в какъв формат ще се проведе. Но при ограничен времеви прозорец за постигане на сделка всяко забавяне допълнително усложнява дипломатическия процес.