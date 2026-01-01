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Доналд Тръмп участва в среща на върха на Г-7, която този път премина без големи скандали — рядкост за неговите международни изяви.

Той се появи с около час закъснение за една от сесиите и се оплака от прекалено високата температура в залата, но същевременно се пошегува, че е „шефът“ сред останалите лидери. Френският президент Еманюел Макрон бе уловен от включен микрофон да описва първата им вечеря като „трудна дискусия“.

Въпреки напрежението, Тръмп остана до края на срещата — за разлика от предишни години — което бе отчетено като успех за организаторите.

Той подкрепи и общото изявление за Украйна, включващо обещание за „непоколебима подкрепа“ за Киев, което контрастира с по-ранните му остри реакции на подобни текстове.

Сред основните теми бе и предварително споразумение с Иран, което Тръмп представи като голям дипломатически успех и което според него е получило похвали от останалите лидери.

Кулминацията на срещата бе вечерята във Версай — символ на френското величие.

Тръмп бе посрещнат с почести от Брижит Макрон и се възхити на двореца, наричайки го „истинското нещо“, а не „златно листо“.

В кулоарите той проведе серия двустранни срещи, като лидери като Марк Карни, Фридрих Мерц и Джорджа Мелони търсеха по-близък контакт с него след период на напрежение със САЩ.

 

Любопитен детайл от визитата бе, че Тръмп пристигна след късно пътуване от Вашингтон след UFC събитие в Белия дом по повод рождения му ден и  бевидимо уморен по време на срещата.

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CNN
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