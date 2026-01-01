Доналд Тръмп участва в среща на върха на Г-7, която този път премина без големи скандали — рядкост за неговите международни изяви.
Той се появи с около час закъснение за една от сесиите и се оплака от прекалено високата температура в залата, но същевременно се пошегува, че е „шефът“ сред останалите лидери. Френският президент Еманюел Макрон бе уловен от включен микрофон да описва първата им вечеря като „трудна дискусия“.
Le président américain Donald Trump est ravi de dîner au château de Versailles ce mercredi soir, invité par Emmanuel Macron. L’actuel locataire de l’Élysée perpétue un usage diplomatique réservé aux interlocuteurs privilégiés de la nation.— Le Parisien | politique (@leparisien_pol) June 17, 2026
➡️ https://t.co/BhChF2G2K5 pic.twitter.com/x6IOpt86Tw
Въпреки напрежението, Тръмп остана до края на срещата — за разлика от предишни години — което бе отчетено като успех за организаторите.
Той подкрепи и общото изявление за Украйна, включващо обещание за „непоколебима подкрепа“ за Киев, което контрастира с по-ранните му остри реакции на подобни текстове.
Сред основните теми бе и предварително споразумение с Иран, което Тръмп представи като голям дипломатически успех и което според него е получило похвали от останалите лидери.
The moment President Trump signs the Iran deal at the Palace of Versailles.— Fox News (@FoxNews) June 18, 2026
The agreement was finalized during a dinner hosted by French President Emmanuel Macron inside the historic palace.
The signing marked a major diplomatic milestone after months of negotiations aimed at… pic.twitter.com/slt91WwA2O
Кулминацията на срещата бе вечерята във Версай — символ на френското величие.
"French President@EmmanuelMacron— Arnaud Mercier - #Entrepreneur #Versailles (@arnaudmercier) June 18, 2026
and Brigitte Macron welcome President Donald J. Trump to the Palace of Versailles in France for dinner. 🇺🇸" @WhiteHouse https://t.co/pVV5KNiqwV
Тръмп бе посрещнат с почести от Брижит Макрон и се възхити на двореца, наричайки го „истинското нещо“, а не „златно листо“.
"A lot of gold"— AFP News Agency (@AFP) June 18, 2026
President Emmanuel Macron invited US President Donald Trump to dinner at the Palace of Versailles outside Paris after the G7 summit ended.
Macron and his wife Brigitte welcomed Trump to the lavish former royal residence, after Trump expressed excitement, saying… pic.twitter.com/01dDwnLhDp
В кулоарите той проведе серия двустранни срещи, като лидери като Марк Карни, Фридрих Мерц и Джорджа Мелони търсеха по-близък контакт с него след период на напрежение със САЩ.
#Trump’s #Versailles Dinner Is Emblematic of His Second Term— Unlikely Buddha (@Unlikely_Buddha) June 18, 2026
Trump and French President Emmanuel #Macron will dine at the Palace of Versailles after the G7 summit—a decision Trump has called “the real deal.” pic.twitter.com/MRTxQ300UD
Любопитен детайл от визитата бе, че Тръмп пристигна след късно пътуване от Вашингтон след UFC събитие в Белия дом по повод рождения му ден и бевидимо уморен по време на срещата.