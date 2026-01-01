САЩ и европейските страни от Г-7 ще произвеждат ракети с голям обсег и системи за противовъздушна отбрана "по лиценз" в Украйна, предаде Франс прес, позовавайки се на дипломат, участващ в срещата на върха на Голямата седморка в Евиан.

"Ние ще произвеждаме по лиценз не само системи за противовъздушна отбрана, но и способности за далечни удари, а именно ракети с голям обсег", каза цитираният източник в кулоарите на срещата.

От началото на руската инвазия през 2022 г. Украйна постепенно увеличава собственото си военно производство, за да намали зависимостта си от външни доставки. През последните две години Киев инвестира значителни средства в развитието на отбранителната индустрия, включително в производството на дронове, артилерийски боеприпаси и ракетни технологии. Украинските власти нееднократно са заявявали, че една от основните им цели е страната да се превърне в ключов производствен център за европейската отбранителна индустрия след края на войната.