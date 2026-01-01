Успехите на Украйна на бойното поле и фиаското на САЩ в Иран очевидно накараха Тръмп да преомисли позицията си към партньорите в Г-7. В Евиан той осъди Москва, подкрепи Киев и дори похвали Макрон, пише Deutsche Welle .

"Новото е, че всички партньори в Г-7 са единодушни в оценката си за ситуацията. Украйна си извоюва нова позиция на силата, а Русия не може да спечели тази война по военен път", заяви уверено Фридрих Мерц.

САЩ отново са редом до европейските си партньори

Германският канцлер излезе да говори пред медиите в Евиан по време на срещата на Г-7 и определено имаше какво да им каже - "европейският отборен дух" е успял да спечели Тръмп на своя страна. Американският президент подписа общата декларация в подкрепа на Украйна и обяви, че САЩ са готови отново да втвърдят санкциите срещу Русия, за да накарат Москва да седне на масата на преговорите. Той се срещна с Володимир Зеленски за първи път от четири месеца, а според източници, присъствали на срещата, дори се е трогнал от кадрите на разрушенията в Киевско-Печорската лавра, които украинският президент му е показал.

Тръмп очевидно е готов да си сътрудничи с европейските лидери, стига те да му обещаят подкрепа за излизане от сложната ситуация в Близкия изток, разкриват дипломатически източници пред "Политико". Европейският натиск върху Русия и успехите на Украйна на бойното поле явно дават резултат в последните месеци. В същото време американската офанзива срещу Иран не само не постигна целите си, но и според мнозина циментира режима в Техеран и му даде нови възможности да налага интересите си. На този фон подкрепата на съюзниците може да помогне на американския президент, който се бори и със сриващ се рейтинг у дома, където предстоят междинни избори.

Вежливости и подкрепа. Но докога?

Те явно са готови да му я дадат. "Това може да включва и оказване на помощ с военни средства за осигуряване на свободно корабоплаване през Ормузкия проток, веднага щом бъдат налице необходимите условия за това", заяви Фридрих Мерц.

Германският канцлер, който не е общувал с американския си колега от месеци, направи личен подарък на Тръмп, като му даде футболна фланелка с номер 47. Френският президент Макрон пък успя да го убеди да удължи визитата си и да му гостува във Версай. "Трябваше да заминавам следобед, но френският президент, който между другото е много мил човек, ме покани на вечеря във Версай. А Версай не е просто позлатено място. Версай е сериозна работа", похвали се Тръмп.

В последните месеци напрежението между него, Макрон и Мерц беше високо заради войната в Иран. Очевидно всичко това може да бъде забравено и Вашингтон, Берлин и Париж отново да работят заедно. Но докога?