Седмица след като разтревожи цяла Великобритания със страничните ефекти от рака си, Чарлз III се завърна на публичната сцена, преоткривайки обичайния си хумор и фантазия... и се присъедини към "зеленчуковия оркестър".

От 27 март здравословното състояние на Чарлз III отново е в основата на общественото внимание. Лекуван от рак над година, кралят внезапно се сблъска с тежки странични ефекти, което доведе до кратката му хоспитализация, но най-вече до отмяна в последния момент на редица ангажименти.

Много бързо обаче суверенът се завърна и шофира до Хайгроув с колата си. Усмихнатият Чарлз III поздрави тълпата, без да каже нито дума, и след това се отправи за почивка в Глостършир.

Кралят първо посети 80-годишнината на Flying 4 Life, хуманитарна организация, която подкрепя общности, живеещи изолирани от света, като им предлага въздушен транспорт при спешни случаи. Там кралят разкри ново устройство, което да помогне на отдалечените райони на Папуа Нова Гвинея. След като разговаря с пилотите и членовете на асоциацията, кралят присъства на благословията на самолета, който побърза да посети. След това той си тръгна под аплодисментите на присъстващите.

Демонстрирайки добра форма, Чарлз продължи с втора поява, този път организирана в замъка Уиндзор, за да поздрави хората от света на музиката. Суверенът наистина е известен като пламенен любител на музиката с много еклектичен вкус. И този път кралят не пропусна да покаже необичайна непредубеденост, като покани "Лондонския зеленчуков оркестър", група музиканти, които не боравят с флейтата или тромпета, а по-скоро с картофите и тиквичките, за да продуцират мелодии. Очевидно много заинтересован от проекта, самият Чарлз III се включи, учейки се да свири с морков, за да възпроизвежда звуците на флейта. Оркестърът на зеленчуците бе поканен да изпълни "Let it Be" на Бийтълс с моркови и тикви пред замъка.