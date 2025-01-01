36-годишен мъж нападна и преби 33-годишната си съпруга.

Случаят е от 29 октомври в село Горно Черковище.

Според официалната информация мъжът е причинил лека телесна повреда на съпругата си.

Служители на Районното управление в Казанлък са установили извършителя и са го задържали за срок до 24 часа.

По случая е започнато бързо производство под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.

Полицията напомня, че домашното насилие е престъпление и жертвите могат да търсят незабавна защита и съдействие.