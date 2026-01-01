Две малки деца на 4 и 5 години бяха открити невредими, след като се изгубиха в района на Ощавските бани в землището на село Ощава.

Сигналът е подаден около 21:26 часа на 24 април на телефон 112 от 33-годишна жена от град Радомир. По думите ѝ децата са се изгубили в района.

Незабавно са предприети издирвателни действия от полицейски служители. В резултат на бързата реакция, около 22:40 часа същата вечер децата са открити в района в добро здравословно състояние.

По случая е уведомена дирекция „Социално подпомагане“ – Кресна, като е образувано досъдебно производство.

Работата по изясняване на обстоятелствата продължава.