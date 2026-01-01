Окръжният съд в Бургас разглежда искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двама служители на Националната агенция за приходите (НАП), обвинени в получаване на подкуп в съучастие. Двамата обвиняеми бяха доведени в съдебната зала с белезници.

Преди началото на заседанието защитникът им - адвокат Петър Димитров, заяви пред журналисти, че клиентите му не са получавали подкуп. По думите му според обвиняемите случаят е „постановка“.

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Димитров добави още, че парични средства не са били откривани у двамата служители. Пари са били намерени, но под седалката на служебен автомобил, с който те са се придвижвали, а той се е използвал и от други служители на НАП.

Акция в Черноморец: задържаха служители на НАП за подкуп, отстраняват ги от длъжност

От своя страна прокурор Христо Колев заяви, че според събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение, че двамата обвиняеми са извършили престъплението, за което са привлечени към наказателна отговорност.

По думите му обвинението е, че инспекторите на НАП са поискали и получили подкуп в размер на 300 евро - три банкноти по 100 евро, за да не извършат действия по служба.

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На въпрос на журналисти дали парите са били белязани, прокурорът отказа да коментира способите, използвани от органите на реда за задържането на инспекторите, но категорично заяви, че парите „са открити у тях“.

Колев каза още, че по делото са назначени технически експертизи на видеозаписите, чиито резултати предстои да бъдат получени. По думите му към момента обвинението е по чл. 301 от Наказателния кодекс, който предвижда наказание до шест години лишаване от свобода и глоба до 5000 лева.

Очаква се Окръжният съд в Бургас да обяви определението си в късния следобед.

Припомняме, че двамата са хванати след сигнал за поискана сума от 300 евро от собственик на търговски обект.

НАП е образувала дисциплинарно производство и ще отстрани временно от длъжност двамата си служители, задържани по подозрение за поискан и получен подкуп при проверка на търговски обект в Черноморец, съобщи на брифинг в Бургас директорът на дирекция „Комуникации“ в Централното управление на НАП Анна Митова.

Обвинените са извършили проверка в обекта, при която били установени нарушения. За съставянето на акт, но само за едно нарушение, на търговеца била поискана сумата от 300 евро. Непосредствено след предаването на парите двамата служители били задържани.