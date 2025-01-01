Британският моден дизайнер Антъни Прайс почина на 80-годишна възраст, предаде ДПА. Той е работил за Дейвид Боуи, групата „Дюран Дюран", кралица Камила и др.
Прайс ще бъде запомнен като „визионер в модата", отбелязва ДПА. Миналия месец той се завърна на подиума с ревю в сътрудничество с ателие 16Arlington, в което певицата Лили Алън се появи на първите страници на вестниците с черна кадифена рокля, за която се твърди, че прилича на „роклята на отмъщението" на Даяна, принцесата на Уелс.
„Дълбоко съм натъжен да разбера, че моят скъп приятел Антъни Прайс е починал“, написа в профила си в Инстаграм Ник Роудс от „Дюран Дюран", цитиран от ДПА. Определя го като „визионер в модния дизайн, с изключителни технически умения".
"Вдъхновен от старата школа на Холивуд, той пренесе този стил в нова ера с остро чувство за модерност и без да се отказва от елегантността. Неговите дизайни бяха създадени, за да блестят – всеки, който носеше неговите дрехи, неизбежно привличаше най-голямото внимание“, отбеляза Роудс в публикацията си.
Роден в Йоркшир през 1945 г., Прайс прекарва четири години в Брадфордското училище за изкуства, преди да започне да учи в Кралския колеж по изкуства. Завършва го през 1968 г. Година по-късно Антъни Прайс създава прилепнали панталони за Мик Джагър. През 1979 г. основава своя едноименна марка, а през 1980 г. организира първото си модно ревю, на което Джери Хол дефилира с модели от колекцията му. Тя носи рокля, негово дело, и на сватбата си с Мик Джагър, припомня ДПА.
He dressed musicians, including David Bowie, Robert Palmer, Iva Davies, Steve Strange, and Duran Duran, but especially Bryan Ferry and Roxy Music, whose look was defined by Price's designs. pic.twitter.com/r4uNq9aRUd
Антъни Прайс също така е автор на модела на якето, което Дейвид Боуи носи във видеоклип As The World Falls Down от 1986 г., а по-късно става предпочитаният дизайнер на кралица Камила, припомня ДПА.