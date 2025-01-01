Британският моден дизайнер Антъни Прайс почина на 80-годишна възраст, предаде ДПА. Той е работил за Дейвид Боуи, групата „Дюран Дюран", кралица Камила и др.

Прайс ще бъде запомнен като „визионер в модата", отбелязва ДПА. Миналия месец той се завърна на подиума с ревю в сътрудничество с ателие 16Arlington, в което певицата Лили Алън се появи на първите страници на вестниците с черна кадифена рокля, за която се твърди, че прилича на „роклята на отмъщението" на Даяна, принцесата на Уелс.

„Дълбоко съм натъжен да разбера, че моят скъп приятел Антъни Прайс е починал“, написа в профила си в Инстаграм Ник Роудс от „Дюран Дюран", цитиран от ДПА. Определя го като „визионер в модния дизайн, с изключителни технически умения".

"Вдъхновен от старата школа на Холивуд, той пренесе този стил в нова ера с остро чувство за модерност и без да се отказва от елегантността. Неговите дизайни бяха създадени, за да блестят – всеки, който носеше неговите дрехи, неизбежно привличаше най-голямото внимание“, отбеляза Роудс в публикацията си.

Роден в Йоркшир през 1945 г., Прайс прекарва четири години в Брадфордското училище за изкуства, преди да започне да учи в Кралския колеж по изкуства. Завършва го през 1968 г. Година по-късно Антъни Прайс създава прилепнали панталони за Мик Джагър. През 1979 г. основава своя едноименна марка, а през 1980 г. организира първото си модно ревю, на което Джери Хол дефилира с модели от колекцията му. Тя носи рокля, негово дело, и на сватбата си с Мик Джагър, припомня ДПА.

Антъни Прайс също така е автор на модела на якето, което Дейвид Боуи носи във видеоклип As The World Falls Down от 1986 г., а по-късно става предпочитаният дизайнер на кралица Камила, припомня ДПА.