Словашкият премиер Роберт Фицо заяви снощи в Брюксел, че Европейският съюз е несправедлив към Сърбия и че пречи на присъединяването ѝ, защото е „твърде горда, уверена и независима“ държава, съобщи белградската агенция „Бета“.

След срещата на върха между Европейския съюз и Западните Балкани, на която Сърбия за първи път от 14 години не участва, Фицо написа в Инстаграм, че сръбският президент Александър Вучич е „независим политик, което в ЕС не се приема добре“.

„На Сърбия постоянно се поставят все повече условия за влизане в ЕС, за да се отлага това възможно най-дълго, въпреки че е една от най-добре подготвените страни. Двойните стандарти са типична черта на европейската политика. От една страна, големите държави бутат Украйна към ЕС, въпреки че тя изобщо не е готова, а от друга страна пречат на Сърбия да се присъедини към Съюза, защото е твърде горда, уверена и независима“, посочи Фицо.

Той добави, че на срещата на върха е „подкрепил специално“ Вучич, „който нарочно не е присъствал, за да изрази протест срещу несправедливото отношение към Сърбия от страна на институциите на ЕС“. По думите му сръбският лидер и сръбският народ „винаги ще имат неговата подкрепа“.

Фицо написа също, че срещата в Брюксел не е започнала добре, защото автомобил със стълба е ударил неговия самолет, който заради това не може да се използва.

„Също толкова скептична беше и днешната среща с държавите от Западните Балкани, които искат да станат членове на ЕС“, посочи Фицо.

По-рано същата вечер и унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че поведението на Брюксел към Сърбия е „срамно и несправедливо“.

„Сърбия е ключова страна, но целият процес на разширяване е пълен провал в последните четири години. Сърбия не се оттегли, а същевременно Западните Балкани са златната резерва икономически за ЕС“, каза Орбан пред журналисти в коментар на факта, че Сърбия не присъства на срещата. „Отнасяме се неприемливо. Трябва да се занимаем със Сърбия първо, да намерим решения за проблемите, а след това да продължим с останалите. Сега правим обратното“.

В края на срещата на върха лидерите на страните от ЕС и Западните Балкани излязоха със съвместно изявление, с което потвърдиха пълния и ясен ангажимент към европейската перспектива за членство на държавите от региона на Западните Балкани. В допълнение към заключенията за политиката на разширяване на ЕС в декларацията се посочва, че в Сърбия се наблюдава забавяне на реформите, влошаване на свободата на словото, липса на напредък в съдебната система, увеличаване на напрежението и разделението в обществото, а страната е призована да постигне значителен напредък в областта на върховенството на закона и нормализирането на отношенията с Косово.

„Съветът ще се върне към въпроса за отварянето на Клъстер 3 в съответствие с рамката за преговори, като особено подчертава нуждата от значителен по-нататъшен напредък на Сърбия в областта на върховенството на закона и нормализирането на отношенията с Косово, което ще продължи да определя цялостното темпо на преговорите за присъединяване“, се казва в заключенията.