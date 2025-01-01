21-годишен мъж направи опит за палеж на къща в Кнежа, съобщиха от полицията.

Сигналът за огъня е подаден на 17 декември. Установено е, че западната стена на къщата - мазилка и изолация, откъм уличното пространство, е опушена и напукана.

Иззета, като веществено доказателство, е обгоряла пластмасова бутилка с мирис на петролен продукт, намираща се в близост.

Имотът е стопанисван от 46-годишен мъж. Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.