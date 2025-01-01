Спипаха наркотик, пари и тетрадка с имена с отбелязани суми в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

Те са намерени на 17 декември при спецакция и проверки в имоти на 37-годишен мъж в Кюстендил и село Стенско.

Иззети са 40 незаконно притежавани боеприпаса, три опаковки коканин, 6455 евро, мобилен телефон и тетрадка съдържаща имена и отбелязани парични суми.

Материалите са докладвани в прокуратурата. Собственикът е задържан и по случая се води разследване.