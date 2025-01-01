Спипаха голямо количество оръжия и патрони в Плевенско, съобщиха от полицията.

На 25 ноември в землището на Койнаре е извършена проверка в частен имот. Установени са ловно огнестрелно оръжие, неустановена марка и модел - 16 калибър, без фабричен номер и 7 боеприпаси към нея - 16 калибър, както и ловно огнестрелно оръжие ''Иж-27'' система надцевка 12 калибър - без фабричен номер и две кутии с патрони с различен размер 12 калибър, незаконно притежавани. Оръжията и боеприпасите са иззети.

При друг случай - отново на 25 ноември е извършена проверка в имота на 58-годишен мъж в село Девенци. Намерили са боеприпаси, въздушна пушка, нарезна карабина, законно притежавани, но не съхранявани в определените за това места.

Предстои назначаване на балистична експертиза. По случаите се водят разследвания.