Президентът Румен Радев проведе консултации с представители на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“.

"Вашата партия отстоя на огромен натиск не само в парламента, но и по страната. Вие следите пулса на вашите избиратели", заяви държавният глава.

Хайри Садъков от АПС заяви, че още преди година и половина са предупредили за модела Делян Пеевски и необходимостта от реакция в тази връзка. "Не подкрепихме първия предложен кабинет "Желязков", опитахме се осъзнавайки своята ясна отговорност да подкрепим кабинет с идея много важните приоритети на страната да бъдат осъществени. В това време трябваше да вземем решение какво трябва да направим, за да осъществим този приоритет да спрем този модел. Второ решение, да излезем от този кабинет. Стигнахме до много силна обществена реакция", заяви той.

По думите му сега предстои да проверим имали възможност за кабинет. "Мнението на нашата парламентарна група е, че практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент", заяви той.

Според него следващият важен момент е да се осъществи недопускане на манипулации на следващи избори. "Дали има консенсус за отваряне на Изборния кодекс по важни ключови теми, за да гарантират прозрачност и честност за този вот. Всички трябва да поемем отговорност. Отправям апел към вас като президентска институция да подпомагате този процес за постигане на съгласие за ключови неща. Може би трябва да търсим национално съгласие за провеждане на избори при правила гарантиращи честност", заяви Садъков.

От своя страна Румен Радев заяви, че президентската институция винаги е била активна. "Винаги сме предлагали решения, които трябва да приеме парламента. Стремежът на законодателя трябва да бъде и е длъжен да отвори Изборния кодекс. Да предприеме необходимите стъпки, за да се намали в максимална степен субективността в този изборен процес. Това се дава от машините, но не във формата на принтери, както е до момента, а с електронно отчитане", заяви той.

На въпрос как Хайри Садъков си представя, че може да се стигне национално съгласие за провеждане на избори той заяви, че това може да се случи чрез обществен диалог.

След консултациите от АПС заяви, че трябва да се води обществена дискусия за провеждане на честен вот. "Всеки един може да го направи. Всеки демократичен човек може да го направи. Ние имаме инициирани предложения. Важно е да завършим машинния процес до края на избора", подчерта Садъков.

Той подчерта, че е проведен конструктивен разговор с президента във връзка с предстоящите избори.

От 11.30 часа той ще разговаря с представители на парламентарната група на ПП МЕЧ.

Държавният глава разговаря вчера с „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН), а основните теми бяха бюджетът за следващата година и евентуални промени в Изборния кодекс.

Румен Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България", във вторник разговаря с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", а днес - с „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН).

След поредните протести премиерът Росен Желязков обяви в четвъртък миналата седмица, че правителството подава оставка. Това стана непосредствено преди парламентът да гласува шестия вот на недоверие към кабинета за провал в икономическата политика. Ден по-късно единодушно Народното събрание прие оставката на министър-председателя.

Според Конституцията след оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Според основния закон след консултации президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Когато в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер. Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в седемдневен срок президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател. Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател.