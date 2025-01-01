Намалена e видимостта на автомагистрала „Тракия“ в област Стара Загора, съобщи дежурният в Областното пътно управление (ОУП). Toй уточни, че видимостта е намалена до 50 метра. Намалена видимост има и в районите на Опан, Голеш, Гълъбово, Чирпан и Раднево.

На двата старопланински прохода в областта - Шипка и Хаинбоаз, както и част от подбалканските общини Мъглиж, Гурково и Казанлък поради ниските температури има частично заледени пътни участъци на усойни места, които са обработени. Температурата в областта е от минус пет до плюс един.

Няма въведени допълнителни ограничения за движение по пътищата, уточниха от пътното управление. Пътната обстановка е нормална за зимни условия, посочи още дежурният ОУП.