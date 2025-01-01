На 83-годишна възраст почина първият двукратен олимпийски шампион по борба Боян Радев. Тъжната вест съобщи журналистът Иво Димитров.

Носител е на два златни медала на Олимпийски игри — в Токио 1964 и Мексико 1968 в категория до 97 кг.

След спортната си кариера е известен и като голям колекционер на изкуство — неговата колекция включва ценни произведения на български художници и е експонирана в музеи.

Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей. В музея има наречена на неговото име зала - "Дарение Боян Радев". В експозицията са изложени ценни паметници от колекцията му от над 170 експоната – икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики, между които три мраморни римски портрета от ІІ-ІІІ век сл. Хр., изпълнени от неизвестен даровит скулптор.

Той е първият кавалер на приза "Пиер дьо Кубертен" за особено големи заслуги към олимпийското движение. МОК му връчва и "Трофей на президента". Международната федерация по борба го отличи със "Златна огърлица" и с първо място в Залата на славата в Оклахома (САЩ). Спортен клуб "Левски" го обявява за Спортист №1 на ХХ век. Носител е на Орден "Стара планина", I степен.

Роден е на 25 февруари 1942 г. в с. Мошино, днес част от Перник.

Поклон пред паметта му!