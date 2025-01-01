Установена е самоличността на загиналия снощи при катастрофата на автомагистрала „Тракия“.
Това съобщи говорителят на ОД на МВР Пазарджик Мирослав Стоянов.
Три коли прегазиха човек на АМ „Тракия“
Жертвата е жена на 79 години от Асеновград. Работата по случая продължава под надзора прокуратурата.
Припомняме, че в района на 68-69 километър на магистралата в посока Бургас, човек беше прегазен последователно от няколко автомобила, включително тежкотоварни.
Той се е движел по пътното платно между двете ленти.