Тежък пътен инцидент със загинал е станал на автомагистрала "Тракия" около 19:00 часа, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Той уточни, че в района на 68-69 километър на магистралата в посока Бургас човек се е движил по платното между двете ленти и е прегазен последователно от няколко автомобила, включително тежкотоварни. Все още не може да се установи полът и самоличността на жертвата, каза Стоянов.

На място са екипи на "Пътна полиция" и Районното управление в Септември.

Движението в района на инцидента не е затворено, но се осъществява в едната лента.

Всички действия по случая се извършват под надзора на Окръжна прокуратура - Пазарджик, добави говорителят на пазарджишката полиция.