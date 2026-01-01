Европейското отличие за проекта за развитие на Хераклея Синтика е признание за подхода на Община Петрич и Историческия музей към съчетаването на културното наследство, природните дадености и устойчивото развитие на района. Наградата от 30 000 евро ще подпомогне популяризирането на археологическия обект в България и Европа, а очакванията са отличието да бъде предимство при кандидатстване за бъдещо европейско финансиране. Това каза в интервю за БТА директорът на Историческия музей в Петрич инж. Катя Стоянова. Проектът е сред 20-те победители в инициатива на Европейската комисия, след като първоначално е бил включен в селекция от 30 разработки. Всички участници са представили проектите си на изложение в Брюксел, а окончателният избор е обявен на церемония на 15 октомври, разказа Стоянова.

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По думите ѝ финансовата стойност на наградата е сравнително малка на фона на инвестициите в проекта, но самото отличие има съществено значение за утвърждаването на Хераклея Синтика като обект с европейска значимост. Предвижда се средствата да бъдат вложени в дейности, свързани с развитието на археологическия комплекс. Все още няма окончателно решение за конкретното им разпределение, но вероятно ще бъдат насочени към реклама и популяризиране на обекта.

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„От гледна точка на престижа и на високата оценка, дадена директно от Европейската комисия, това е изключително признание“, посочи Стоянова. Тя отбеляза, че наградата е оценка за цялостния подход на Община Петрич и Историческия музей към опазването и развитието на археологическия обект. Според директора един от важните аспекти на проекта е съчетаването на културното и природното наследство в района на Рупите. При реализацията му е имало възражения и опасения за възможно негативно въздействие върху биоразнообразието. По думите ѝ развитието на обекта показва, че дейностите по реставрация, туристическата инфраструктура и опазването на природата могат да се допълват.

Още през 2022 г. в началото на проекта е представена изложбата „Култура и природа – мисията възможна“, която търси начин за общо развитие на природно и културно наследство. Пет години по-късно европейското признание потвърждава значението на заложената концепция, каза Стоянова. Тя отбеляза, че проектът следва принципите на инициативата „Нов европейски Баухаус“, която насърчава съчетаването на устойчивостта, естетиката, приобщаването, качеството на средата и културните ценности. Директорът на музея изрази очакване отличието да бъде предимство при кандидатстването за европейско финансиране по бъдещи програми след 2027 г. Според нея това би могло да подпомогне привличането на допълнителни средства за Хераклея Синтика и за развитието на тематичния парк. Тя уточни, че това е перспектива за бъдещето, която е дискутирана по време на форума в Брюксел.

Участието в събитието в столицата на Европа е дало възможност за установяване на контакти с представители на други проекти със сходна насоченост. По думите на Стоянова тези срещи могат да доведат до партньорства и съвместни кандидатствания по международни програми.

Тематичният парк край античния град се очаква да заработи с пълната си функционалност през 2027 г., след като бъде завършена пътната връзка между археологическия обект и зоната за социализация. Комплексът ще предлага възможности за къмпинг, детски лагери и образователни програми, настаняване, ресторант и римски терми, каза Стоянова. Пътната връзка се очаква да бъде завършена до края на тази година. Част от инфраструктурата вече е изградена, а обектът е въведен в експлоатация и започва да се използва поетапно.

Според нея част от възможностите на комплекса вече са използвани при посещения на туристически групи. При гостуването на представители на „Рали Бакхус“ е организирана спирка в Хераклея Синтика, а екипът на музея е представил обекта и пред представители на сръбски медии.

Тематичният парк е замислен като допълнение към посещението на археологическия обект, което да даде възможност за по-продължителен престой в района на Рупите. Освен археологическото наследство посетителите ще могат да използват различни услуги за отдих и настаняване. Очаква се завършването на пътната връзка и въвеждането на всички предвидени дейности през 2027 г. да позволят на комплекса да функционира в пълния си обем.

Инж. Катя Стоянова е разговаряла с британската историчка, телевизионна водеща и писателка проф. Бетани Хюз по време на представянето на книгата й "Седемте чудеса на античния град" и филма "България: Земята на розите". Тя е споделила, че е впечатлена от античния град и обмисля възможност за заснемането на филм с акцент върху винопроизводството в древността.