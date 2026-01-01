На косъм от трагедия шофьор на автобус направи рязка маневра, за да избегне сблъсък с тежкотоварен автомобил на пътя Ботевград–Мездра и спаси всички пътници.

Случаят е от 30 октомври вечерта. Автобусът пътувал по редовната линия София–Видин. В него пътували около 40 души. Всичко станало малко преди 21:00 ч., след като автобусът преминал през продължително задръстване в района на тунел „Топли дол“ и продължил по пътя Ботевград–Мездра, разказа за БТА Александър Георгиев, който бил сред пътниците.

Георгиев, който седял на втория ред и имал видимост към пътя, разказа, че в един момент забелязал силна светлина в насрещната лента. По думите му тежкотоварен автомобил се движел с висока скорост и изпреварвал друг камион. „Нямаше кой знае какво време за реакция. Аз наистина съм учуден как шофьорът успя да го направи това нещо. За една стотна от секундата той направи рязък завой надясно. Без този завой той щеше да влезе в превозното средство и тогава не знам какво щеше да се случи с нас“, разказа очевидецът.

Според неговия разказ камионът се ударил в предната лява част на автобуса. При сблъсъка били нанесени сериозни щети по предната част на превозното средство, особено около мястото на водача. Шофьорът получил порезни наранявания от счупените стъкла, включително по ръцете, а от ухото му потекла кръв. Нито един от пътниците в автобуса, обаче, не е пострадал, каза Георгиев. Сред тях имало бременна жена, човек с увреждане и много млади хора.

„Аз бях в шок, както и другите пътници. Всички започнаха да плачат от щастие, да се оглеждат. В този момент забравихме какво е станало и започнахме да гледаме дали всички са добре“, сподели той.

По думите на Георгиев тежкотоварният автомобил не спрял след сблъсъка, а продължил движението си. Около две минути след инцидента той подал сигнал на телефон 112. По-късно Георгиев получил информация от институциите, ангажирани със случая, че камионът е спрян на около 15 километра от мястото на произшествието и е с турска регистрация, а шофьорът е задържан. Тази информация не е потвърдена от компетентните органи.

Очевидецът разказа, че полицейски екип и линейка пристигнали приблизително половин час след подадения сигнал. По думите му през това време движението по пътя продължило, като тежкотоварни автомобили преминавали в близост до автобуса.

След инцидента превозвачът организирал изпращането на друг автобус, с който пътниците продължили пътуването си до Видин. Те са пристигнали в града около 2:00 ч. след полунощ, уточни Георгиев.

Александър Георгиев работи като екскурзовод и често пътува с автобуси. Той каза, че е попадал и в други пътни инциденти, но не е преживявал подобен сблъсък. Георгиев изрази признателността си към шофьора Станислав за реакцията му по време на инцидента.

Във видински групи в социалната мрежа Facebook пътници от автобуса споделят снимки и видеокадри от инцидента. В публикация в профила си Любомир Петков отправя благодарност към шофьора Станислав с думите: „Станислав, искам отново да ти стисна ръката и ще си позволя да ти благодаря от името на всички пътници!“.