Очаква се моторният кораб „Chelsea-3“ да акостира в пристанище Бургас около 7:00 часа на 17 октомври, след като операцията по изтеглянето му започна в същинската си фаза в 20:25 часа в петък. Влекачът „Алиот“ приключи подготовката и започна буксировката на плавателния съд.

Операцията се ръководи от Министерството на транспорта и съобщенията и Изпълнителна агенция „Морска администрация“. След пристигането на кораба капитанът на пристанище Бургас Живко Петров и компетентните органи трябва да извършат необходимите проверки и действия.

Изтеглянето на кораба „Chelsea-3“ навлезе в същинската си фаза

По-рано в петък от транспортното министерство съобщиха, че корабът се намира на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. Котвата му е захванала морското дъно и осигурява устойчивост на плавателния съд. В операцията беше предвидено да се включи и втори кораб на същия собственик – „Chelsea-2“.

Изтеглянето беше затруднено от лошото време. В четвъртък операцията временно беше преустановена заради тежките метеорологични условия. Влекачът „Алиот“ достигна до кораба, но прехвърлянето на аварийна група беше отменено поради риск за безопасността на екипите.

Лошото време спря изтеглянето на поразения от дронове кораб край Приморско

„Chelsea-3“, плаващ под малтийски флаг по маршрут от Гиресун към Джурджулещ, беше поразен от дронове на 13 октомври на около 17 морски мили източно от Бяла. Всичките 15 души от екипажа бяха спасени.

Инцидентът е част от поредица атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море. Седем дни по-рано бяха поразени и други два плавателни съда в българската изключителна икономическа зона.