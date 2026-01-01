МВР има информация къде е Петьо Петров, по прякор Еврото. Това стана ясно от думите на главния секретар на МВР Любомир Николов.

По-рано днес, докато говореше за проведени полицейски акции от 8 юни насам, Николов отговори на журналистически въпрос дали МВР знае къде е Петьо Петров.

Главният секретар на МВР потвърди, че „оперативните данни сочат, че служителите, които работят по издирването на Петров, разполагат с насоки за неговото местонахождение“.

"В рамките на досъдебно производство на Софийска градска прокуратура са предоставени всички материали, свързани с оперативно-издирвателните мероприятия на колегите от сектор "Издирване" на Столичната дирекция и сектор "Издирване" в Главна дирекция "Национална полиция", заяви Николов.

"При евентуално издаване на европейска заповед считам, че в кратки срокове лицето ще бъде задържано и доведено да се изправи пред съда", каза още и.д. главният секретар на МВР.

На последвал въпрос дали може да разкрие повече подробности за тези насоки, Николов отказа да разкрие повече подробности с аргумента, че подобна информация би могла да подпомогне издирваното лице.

"Не мога да ви дам такава информация, защото ще ориентираме лицето, което издирваме", заяви той.

Петьо Петров бе официално обявен за издирване през май 2023 г., в рамките на досъдебно производство за документна измама, разглеждано от Софийския градски съд. Обвиненията срещу него включват незаконно присвояване на активи, сред които златни монети и кюлчета на значителна стойност, свързани с аферата „Осемте джуджета“.