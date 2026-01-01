Новото правителство е като старото, само че е ново. Това, което се случи вчера – поредният дълг, който изтегли България в размер на приблизително 8 млрд. лева, е изключително лош сигнал за това, което се случва в страната. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев.

По думите му около 60 млрд. е общата задлъжнялост на страната ни към днешна дата. „Преди тези 8 млрд. бяха изтеглени 2 млрд. от правителството на Гюров. Всеки трябва да знае, че всеки месец държавата ни общо изплаща 205 млн. за кредитите, които теглят управляващите“, каза той.

Ганев коментира, че обяснението на Румен Радев е, че заемът трябва да покрива текущи разходи и основната част по ПВУ. „По програмите, които са спечелени за плана за възстановяване и устойчивост – 50% отиват за така наречения зелен преход, респективно с програмите, които там пак се печелят, 95% от тях са свързани с саниране, фирми предимно свързани с ГЕРБ, батерии, перки и солари. Фирми, свързани с ПП–ДБ и ДПС“, съобщи Цончо Ганев.

Бюджетната комисия подкрепи нов дълг до 3,8 млрд. евро

Той изрази притеснения относно новите назначения от страна на управляващото мнозинство. „Само за последния пример, който е с един от членовете на ЦИК от квотата на Радев, госпожа Зинеда Златанова. Тя пак е част от правителството на ДПС, която управляваше с БСП, така нареченото правителство Орешарски“, каза още депутатът.

„Какво предстои да случи към държавата ни, по отношение на дълговата криза, е изключително, вече мога да кажа, страшно, защото задлъжняването на страната ни е в много големи размери“, твърди той.

По думите му ветото на президента върху санкциите за Русия е „частично“. „Да, изключително правилно е да се наложи вето руският патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси, икономическите ни интереси, правителството казва, че няма да налага за това вето. Реално правителството ще подкрепи санкциите по отношение на икономиката ни, правителството ще подкрепи и не налага вето за 90 милиарда евро, които се дават за заем“, заключи народният представител.

Припомняме, че до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Министерският съвет може да поема и държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро за финансиране на бюджетния дефицит, включително за префинансиране по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, реши парламентът с приетите на второ четене промени в т.нар. удължителен бюджет за 2026 г.

Текста подкрепиха 136 народни представители - "Прогресивна България" (122) и ДПС (15). Против бяха 44 депутати - "Демократична България", "Продължаваме промяната", "Възраждане" и един народен представител от ПБ. Въздържаха се 17 депутати - ГЕРБ-СДС.