Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова е възложила анализ на дейностите, включени в програмата за стопанисване на минерални води за 2026 г. Това обяви самата тя в отговор на въпрос на Цончо Ганев от „Възраждане“ във времето за парламентарен контрол. Депутатът попита за процедурите по сондажа за минерална вода С-36 хг от находище на минерална вода, разположено в района на бившия плувен комплекс "Република" (сега къпалня "Мария Луиза") в София.

Дейностите за определяне на техническите възможности от сондажа на плаж „Република“ са били включени в програмата за стопанисване на минералната води през 2025 г., като същите не са извършени, информира Карамфилова.

В тази връзка съм възложила анализ на всички дейности, които не са изпълнени през 2025 г. и анализ на дейностите включени в програмата за стопанисване на минерални води за 2026 г., съобщи тя.

Министърът обясни, че сондажът за минерална вода С-36 хг, плаж „Република“, е едно от съоръженията, което не е било част от програмата за стопанисване на минералната води за 2026. Затова министърът е дала задача за включването му в актуализираната програма за стопанисване. Целта е да бъде учредена и, след извършване на опитно-филтрационни изследвания, издадена заповед за санитарно-охранителна зона около въпросния сондаж, подчерта Карамфилова.