Броят на жертвите при срутването на сграда в строеж в центъра на Мадрид се увеличи до четири, след като спасителните служби извадиха телата на последните двама души, обявени за изчезнали.

Две тела бяха открити късно на 7 октомври на мястото близо до Плаза Майор, популярна туристическа зона, часове след частичното срутване на сградата.

Пожарникарите извадиха другите две тела в ранните часове днес, 8 октомври, съобщи кметът Хосе Луис Мартинес-Алмейда в X.

„Цялата ни любов и подкрепа са с техните семейства, приятели и колеги в този много труден момент“, написа той, цитиран от АФП.

Службите за спешна помощ заявиха, че сред жертвите има трима мъже, работещи на обекта, и една жена, ръководеща проекта. Испанските медии съобщиха, че работниците са от Мали, Гвинея и Еквадор.

Други трима души са получили леки наранявания.

Причината за срутването се разследва. Сградата, бивша офис сграда, се преустройва в хотел. Данните на кметството показват, че разрешение за проекта е било издадено през февруари.