Кюстендил става домакин на първия по рода си театрален уъркшоп „Симбиоза в изкуствата“, който ще събере младите таланти на града в периода от 3 до 17 август. Инициативата се организира от арт студио „Трупата“, читалище „Братство“ и Община Кюстендил с цел развитие на културния потенциал в региона.

Програмата включва обучение по драматичен и куклен театър, хореография, пантомима, творческо писане и музикално-сценични изкуства. Според данни от читалището, участниците ще работят с импровизирани кукли, ще се занимават с театър на сенките и ще композират собствени песни.

Експертен екип от преподаватели

Обучението на младежите е поверено на екип от утвърдени професионалисти и преподаватели от НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Сред водещите фигури са режисьорът Станислава Ризова, актьорът Борис Коев и носителят на награда „ИКАР“ за дебют Денис Хаят.

В екипа влизат още доц. д-р Емелина Горчева-Димова и гл. ас. д-р Радослав Радев, които ще отговарят съответно за музикалната подготовка и хореографията. Творческият форум ще завърши с публичен показ на наученото, а подробни графици ще бъдат предоставени на участниците след финализиране на записванията.

Подобни инициативи са от критично значение за малките населени места, тъй като предоставят възможност за професионално развитие извън големите столични центрове. В миналото читалище „Братство“ многократно е доказвало ролята си на ключов културен двигател за общността в Кюстендил.