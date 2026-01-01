24-годишен мъж, дрифтил и се държал агресивно пред полицаи в Разград, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че около 14 часа на 15 февруари в района на спортно съоръжение и в присъствието на десетки униформени служители, водачът на кола шофирал агресивно и въртял гуми.

Опасен дрифт в Сливен: Полицията задържа 25-годишен рецидивист зад волана (СНИМКИ)

Санкцията за подобно поведение е строго фиксирана в Закона за движение по пътищата – отнета е шофьорската му книжка за 12 месеца и 3000 лева глоба /1533.88 EUR/.